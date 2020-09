Un percorso di rose sulla spiaggia di Petacciato marina. Se si tratti di una dedica d’amore o di un messaggio in codice ancora non si sa, ma di certo chi ha lasciato decine di rose rosse sulla battigia della spiaggia libera di Petacciato in direzione Termoli ha lasciato il segno.

Sono tanti i bagnanti incuriositi che questa mattina 13 settembre si fermano a fotografare e filmare le rose e condividere le immagini sui social.

I più attenti ne hanno contate 23 disseminate in più punti. Una conficcata nella sabbia è stata già raggiunta dall’acqua e purtroppo travolta dalle onde alzate dal vento in tarda mattinata. Le altre fra la sabbia fresca e quella più calda, ma sempre in bilico per le folate di vento, tant’è che qualcuno si è fermato per risistemare i fiori più a rischio.

Scene che hanno attirato l’attenzione e la curiosità. Chi sarà l’autore? E a chi è dedicato un gesto così romantico? Per ora resta il mistero.