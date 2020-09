Sveglia presto, poi partenza per Campobasso. Dalle 9 di questa mattina 12 settembre sono in fila davanti all’Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione delle supplenze di competenza da quest’anno del Provveditorato provinciale (ora si chiama Ambito territoriale provinciale).

Gli insegnati precari in attesa di una cattedra nelle scuole di primo e secondo grado hanno dovuto sudare le fatidiche ‘sette camicie’ prima di poter ottenere la tanto agognata cattedra in uno dei plessi scolastici della regione che ne aveva richiesta. Ieri, a tre giorni dall’inizio delle lezioni in classe in Molise, l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico che in questi giorni è stato tenuto sotto ‘controllo’ dagli insegnanti che oggi probabilmente non pensavano di dover aspettare ore prima di poter sapere se c’era un posto disponibile in qualche istituto della regione.

“Siamo arrivati qui alle 9, ma le procedure non sono iniziate prima delle 9.45”, ci segnalano quasi tutti. Qualcuno si è dovuto organizzare in fretta e furia per arrivare a Campobasso: “Ho lasciato i miei figli a mia suocera, non pensavo di dover aspettare così tanto”, racconta una giovane insegnante di Isernia. Stesso disagio anche per una professoressa di Termoli. “Ho dovuto lasciare a casa i bambini“, riferisce invece un’insegnante giunta da Termoli. Poi gli orari delle convocazioni di alcune classi di concorso (ce ne sono diverse per ogni materia) slittate di tre ore.

Ritardi (anche dovuti a persone che hanno voluto riflettere per vari motivi, ad esempio la distanza da casa, sull’accettazione di un incarico), malumori e la snervante attesa hanno reso più stressante una giornata infinita. Le nomine, infatti, andranno avanti ad oltranza, presumibilmente fino a tarda serata dal momento che entro domani, alla vigilia della riapertura delle scuole, l’Ambito territoriale provinciale deve assegnare tutte le cattedre disponibili per evitare posti vacanti.

“Non sappiamo quando finiremo”, dicono rassegnati mentre risuonano i richiami sul distanziamento, una delle regole fondamentali in questo periodo di emergenza legata al covid. “Distanziatevi, non state accalcati“, l’invito del personale del Provveditorato agli insegnanti che si trovano in via Garibaldi.

Tutti indossano la mascherina con responsabilità, ma quell’assembramento provoca qualche malumore: “In questo periodo di covid, ci convocano tutti insieme con il rischio di un contagio“.

Il covid ha reso un percorso ad ostacoli la ripartenza della scuola. La nomina delle supplenze è uno di questi.