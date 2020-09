De Risio denuncia degrado alla Marina di Montenero: “Va riqualificata e riconnessa col centro”

Il candidato sindaco della lista Montenero che Rinasce, Fabio De Risio, parla di riqualificare la zona della Costa Verde, uno dei ‘gioielli’ del paese, di modo da connetterla anche col centro.

“Nello scorso mese ho girato molto per documentare in video le principali criticità di Montenero. Queste in particolare sono desolanti, perché riguardano il nostro gioiello, la nostra principale risorsa turistica: la Costa Verde.

Ecco in che stato l’amministrazione uscente ci lascia in eredità uno dei luoghi più preziosi per la nostra comunità.

Alcuni di questi scempi sono molto datati, certo; altri sono ben più recenti e avrebbero richiesto una semplice manutenzione ordinaria. In ogni caso non c’è più tempo! Non possiamo più permettere che i turisti abbiano di noi un pessimo ricordo e che residenti e operatori della zona a mare abbiano meno servizi di chi vive in centro.

Lo dico dal principio e continuerò a ripeterlo finché avrò voce: Montenero è un unico territorio, senza divisioni interne, ed è dalla proiezione della collina verso l’area costiera, con la riqualificazione di quest’ultima, che vogliamo ripartire per una Montenero che Rinasce”.