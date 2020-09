Dal Festival di Civitacampomarano a un murale dell’integrazione a Tavenna. L’artista di strada Alice Pasquini, ideatrice del Cvtà Street Fest che da cinque anni porta in Molise migliaia di visitatori, ha accettato l’invito del Comune di Tavenna e consorzio Matrix che gestisce in paese il cosiddetto progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ‘Tavenna Accoglie’.

Così ieri 7 settembre l’artista, conosciuta come Alicé e con opere sparse in tutto il mondo, è giunta a Tavenna per guidare gli ospiti del progetto nella realizzazione del murale.

Il volto di una madre con il suo bambino, con gli occhi che guardano verso l’orizzonte. Questo rappresenta il murale. “Un messaggio di solidarietà e speranza – scrive il consorzio Matrix – verso queste famiglie che, pur colpite da una dolorosa situazione, devono guardare al futuro con fiducia, nella consapevolezza che i loro figli avranno forse un futuro migliore. È più di un murale. È il punto di arrivo di un processo educativo. È l’espressione di una crescita personale all’insegna dei valori dell’incontro e dell’accoglienza.

L’idea è nata dalla voglia di raccontare quello che molti non sanno, la vita quotidiana di famiglie, ma soprattutto di donne e bambini che vivono nei centri di accoglienza e che molto spesso provengono da un passato dove la vita e la dignità della persona non ha valore”.

Inoltre nel Comune molisano, nei giorni scorsi, i beneficiari accolti nel Siproimi, hanno realizzato anche degli attraversamenti pedonali artistici con il progetto per l’integrazione ‘Emergenze artistiche’ per promuove la crescita di spazi di accoglienza reciproca e la valorizzazione delle diverse culture. I colori come simbolo dell’integrazione, della tolleranza, della diversità, e scoraggiare stereotipi e pregiudizi.

Tutta la realizzazione pratica e i laboratori di preparazione per il progetto sono stati curati dalla dottoressa Valentina Di Petta, arteterapeuta all’interno dei progetti Siproimi del Consorzio Matrix.

“Un enorme ringraziamento – ha sottolineato Valentina – va al sindaco di Tavenna Paolo Cirulli, a tutta la comunità ma, soprattutto alla grande artista Alice Pasquini che ha si è messa a disposizione con tanto amore e professionalità. Tanti complimenti infine agli ospiti del progetto Siproimi, per aver accettato di condividere i loro pensieri e il loro tempo. Si sono sentiti cittadini attivi e impegnati nella cura della città, hanno lasciato un bel segno nella comunità che li accoglie e hanno accresciuto il loro senso di appartenenza. Il risultato è stato davvero un’implosione di emozioni”.