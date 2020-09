Un giovane allenatore di una società di calcio del capoluogo è risultato positivo al Sars-Cov-2. La notizia è trapelata questa mattina – 7 settembre – quando la scuola calcio Acli di Campobasso ha inviato un messaggio ai genitori dei giovani calciatori tesserati per comunicare la sospensione degli allenamenti a causa della contagio riscontrato in “un operatore sportivo”.

“Non è un tecnico delle Acli – si legge nella nota – ma come da protocollo sanitario qualche sospetto di formale contatto ci invita ad essere prudenti. Mossi da senso di responsabilità di appartenenza, riteniamo opportuno fermarci per questa settimana con gli allenamenti, in modo tale da poter effettuare un nuovo intervento di igienizzazione presso il nostro impianto e per rasserenarsi su eventuale coinvolgimento nella mappa dei contatti da parte di qualche nostro operatore. Inoltre daremo modo e tecnici del nostro staff di effettuare il test per rilevare eventuali positività. Controllo che avevamo già in programma, come la profilassi per l’inizio ufficiale di tutte le attività”.

Ci sono sospetti su un’amichevole di calcio disputata sul campo ‘Toti-Rauso’ di contrada Selvapiana, struttura che sarà sanificata, con una squadra giovanile allenata appunto dal mister poi risultato positivo e riconducibile al Quartiere Campobasso Nord, che non esiste più come squadra di quartiere: il titolo è stato acquisito dalle Acli Campobasso e dal Mirabello.

C’è da dire che le squadre non hanno utilizzato gli spogliatoi per la doccia, ma per maggiore precauzione la società Acli ha disposto chiusura e sanificazione.

Probabilmente questo è il primo caso di positività di un rappresentante del mondo calcistico regionale che si prepara a scendere di nuovo in campo per l’avvio della stagione agonistica. Nello scorso fine settimana sono andate in scena le partite della Coppa Italia regionale, mentre i campionati giovanili inizieranno ad ottobre.