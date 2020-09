Contucci: “Montenero: il domani ci aspetta, scegliamo con coraggio il futuro”

A Montenero di Bisaccia domenica 20 e lunedì 21 settembre si voterà per scegliere il nuovo sindaco del paese. A poche ore dal comizio di chiusura della campagna elettorale in programma questa sera alle ore 21.00 in Piazza della Libertà abbiamo dialogato con la candidata sindaco della lista n. 2 Montenero Coraggiosa, Simona Contucci.

Simona Contucci, sarà lei la prima donna sindaco di Montenero?

Guardi, ovviamente lo spero e sono fiduciosa che possa accadere. Lo ho detto più volte durante questi giorni intensi e bellissimi di campagna elettorale, dove ho sentito davvero forte la vicinanza della mia comunità: se la candidatura di una donna alla carica di sindaco è una scelta coraggiosa, allora significa che la politica deve ancora cambiare. E io mi impegnerò ogni giorno per cambiarla. Durante la campagna molti mi hanno detto: “Non ti fermare Simona, sei leale, onesta, umile, pronta al sacrificio”. Sono le esatte parole che vorrei rispecchiassero anche la nostra comunità. Perché è possibile fare un altro genere di politica. Quando mio figlio Jacopo sarà un uomo, potrà dire che la mamma è stata coraggiosa, a candidarsi ma che adesso è normale essere allo stesso tempo madri, donne, persone a servizio di una politica, leale, onesta, utile. Una politica amica.

La sua carta segreta nell’ultima settimana è stata il sodalizio strategico con il sindaco di San Salvo?

Con Tiziana Magnacca, che è ormai una amica, abbiamo parlato di futuro. San Salvo e Montenero devono trovare una sinergia strategica, nonostante siamo comunità di confine.

Su cosa verte questa intesa istituzionale?

Abbiamo stilato un piano i cinque punti: un ponte che colleghi le due marine e una pista ciclabile sulla costa. Stimolare le Regioni Molise e Abruzzo per completare la diga di Chiauci così da risolvere il problema dell’annosa mancanza d’acqua nei nostri territori, in particolar modo nel periodo estivo, freno per lo sviluppo turistico.

E poi?

Dare la possibilità ai residenti della Marina di Montenero di Bisaccia di poter usufruire del servizio medico di base nella vicinissima San Salvo, anziché percorrere molti chilometri, come accade oggi, per recarsi dal medico di famiglia. Potenziare il trasporto pubblico locale per connettere al meglio i due territori e di permettere ai rispettivi cittadini di recarsi al lavoro, di frequentare le scuole e gli impianti sportivi esistenti nelle nostre realtà limitrofe. Programmare una Variante al Piano Regolatore Generale per risolvere i problemi di Contrada Padula.

La pandemia è stata una presenza costante di questa campagna elettorale. Cosa crede accadrà in autunno?

Sono convinta che gli effetti reali della crisi provocata dalla pandemia sull’economia, l’occupazione e lo stato di salute della società italiana si vedranno nei prossimi mesi. I primi dati sulla perdita dei posti di lavoro, sulla chiusura di tantissime aziende, sul livello altissimo di disoccupazione giovanile sono il chiaro segnale che dovremo affrontare una crisi dolorosa. Una crisi che si abbatterà sui lavoratori, sulle famiglie, sulle imprese. Non ci sarà tempo in autunno per impratichirsi della macchina amministrativa. Si dovrà essere subito pronti all’impatto. In questa circostanza avere l’esperienza amministrativa, conoscere i progetti, sapere dove reperire risorse, con chi interloquire a livello istituzionale o non avere e sapere queste cose farà tutta la differenza fra poter superare la crisi o esserne travolti.

Simona Contucci, cosa si sente di dire a chi è ancora indeciso?

Voglio dire a tutti gli elettori di Montenero che io sono pronta. Il mio avversario no. Io conosco i progetti da concludere, dove trovare le risorse attraverso la filiera istituzionale, il mio avversario no. Io e la mia squadra abbiamo un programma realistico, il mio avversario un libro dei sogni. Io nonostante gli attacchi, le offese, sono sempre stata presente lì dove i cittadini mi hanno chiamata. Perché un sindaco deve sempre essere al suo posto: quando giunge un’emergenza, un imprevisto, quando deve scegliere le priorità della sua azione amministrativa, quando deve confrontarsi con altre istituzioni che non sempre sono disposte a concedere quello che la sua comunità attende.

Si sente più pronta del suo avversario, quindi?

Un conto è la campagna elettorale di un candidato sindaco, un altro è la vita vera di un Sindaco. I cittadini di Montenero mi apprezzano perché io ascolto i problemi e trovo le soluzioni. Così ho costruito la mia storia di amministratore del fare. Montenero ha bisogno di un sindaco competente, esperto, presente. Il domani ci aspetta, dobbiamo farci trovare pronti. Durante la campagna elettorale ci si può fare un’idea di come quel candidato si comporterebbe una volta ottenuta la sedia del comando. Ecco i cittadini di Montenero hanno potuto vedere. Il mio avversario semplicemente non avrebbe sempre il coraggio di essere al suo posto.

Il tema sociale è al centro del suo programma?

Io penso alle famiglie di Montenero. Alle tantissime persone che in questi giorni sto incontrano nelle piazze e nelle vie del nostro paese. Loro non sono numeri, ma volti conosciuti, nomi e storie che mi appartengono. Conosco la loro forza e la loro dignità. So che molti avranno le risorse economiche e la rete familiare per poter affrontare la crisi. Ma tanti altri no.

Teme che crescano le diseguaglianze?

Credo che abbiamo la responsabilità di non lasciare indietro nessuno. Ci dobbiamo impegnare affinché le diversità con le quali alcuni entreranno dentro la crisi non diventino disuguaglianze irrimediabili. Per questo dobbiamo subito creare una rete di protezione sociale, un piano per proteggere le famiglie e chi perderà il lavoro. Un piano che allo stesso tempo dia una immediata spinta per la ripartenza delle attività economiche del paese.

La ripresa economica come potrà essere stimolata?

Occorre essere pragmatici. In campagna elettorale tutti aprono il loro libro dei sogni. Io non l’ho fatto. Adesso c’è bisogno del coraggio della verità, non certo della lusinga delle fantasticherie. Ci sono i progetti già avviati e altri che cercheremo di programmare con risorse certe.

A quali risorse fa riferimento?

Fondi per risolvere la questione della rete idrica. Risorse per sistemare tutta la viabilità delle strade provinciali che portano a Montenero. I finanziamenti nazionali e regionali per gestire l’emergenza sociale. I fondi che entreranno nelle casse comunali per i mancati tributi versati dalle società delle piattaforme di fronte alle nostre coste, che saranno impegnati anche e soprattutto per la nostra zona a mare. Non un euro può essere perduto, non un euro può essere sprecato: noi sappiamo già come indirizzarli.

Faccia ultimo appello.

Nessuno sprechi il suo voto. Andiamo a votare. Chi pensa che non ci sia differenza fra le due proposte in campo sbaglia. E’ un vero bivio: due strade che si divaricano e portano in posti diversi del futuro. Questo deve essere chiaro. Le opzioni in campo non sono uguali. I valori, la visione, l’esperienza che le due offerte politiche che si presentano ai cittadini di Montenero sono totalmente diverse. Per questo dico agli elettori: investite un po’ di tempo per scegliere con giudizio. Non demandate la scelta ai sentito dire. Non viviamo in un paese morto. Montenero non è morta, non deve rinascere. Montenero è viva. E come ha sempre fatto conquisterà un altro pezzo di futuro con il coraggio dei suoi abitanti. Potete votarmi con fiducia.