Contromano sulla tangenziale: 30 giorni di prognosi per la donna

Un contromano pericolosissimo che avrebbe potuto provocare una tragedia. Sabato scorso, 5 settembre, un uomo alla guida di una 500 L ha sbagliato a imboccare uno svincolo della tangenziale alle porte di Campobasso ed è finito addosso a una Punto che sopraggiungeva nella direzione opposta ma giusta.

Nell’impatto, ad avere la peggio è stata una signora, madre della conducente dell’auto travolta, alla quale è stato assegnato in Pronto soccorso un codice 3. Se la caverà, per fortuna, con trenta giorni di prognosi. Ma la paura è stata tanta, anche perché i Vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per estrarla dall’auto attaccata al guard rail.

Non dovrebbe rischiare la sospensione della patente, invece, l’uomo che ha provocato l’incidente ma gli dovrebbero essere decurtati punti oltre alla contravvenzione. Naturalmente, dovrà accollarsi tutte le spese per i danni provocati, avendo tutta la responsabilità per l’accaduto.

Un errore, una distrazione di un secondo, una disattenzione dovuta alla scarsa conoscenza della strada. Tutte ipotesi plausibili che però, bisogna ribadirlo, avrebbero potuto causare danni ben più consistenti. Va ribadito che sull’auto bisogna mantenere alta la concentrazione ed evitare distrazioni di alcun tipo.