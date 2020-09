Stanziati i fondi al Comune di Guglionesi per i contributi alle famiglie per la fornitura dei libri scolastici. Il Comune rende noto infatti che “sono stati stanziati fondi dalla Regione Molise per l’attribuzione di contributi alle famiglie per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’A.s. 2020/2021”.

Possono accedere al beneficio gli alunni residenti nel Comune di Guglionesi frequentanti la scuola secondaria di I grado e la Scuola secondaria di II grado ed appartenenti a nuclei familiari con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,94 euro.

Agli aventi diritto saranno rimborsate, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, sulla base del numero complessivo delle domande e dei fondi disponibili.

Saranno rimborsate esclusivamente le spese per l’acquisto di libri di testo effettuate presso cartolibrerie ed altri punti vendita, comprovate da apposita documentazione (Qui tutti gli allegati da presentare).

Il modello di domanda per la richiesta del contributo è disponibile sul sito internet www.comune.guglionesi.cb.it oppure presso l’ Ufficio di Cittadinanza aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

La domanda andrà presentata al protocollo generale del Municipio entro e non oltre il termine perentorio del 12 ottobre.