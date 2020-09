Consiglio comunale a Termoli: edilizia scolastica, servizio idrico e lottizzazioni

Torna a riunirsi dopo la pausa estiva il consiglio comunale di Termoli. L’assise è stata convocata dal presidente Michele Marone per venerdì 11 settembre alle 18 in prima convocazione e per sabato 12 settembre alle 19 per l’eventuale seconda convocazione, in seduta straordinaria.

Sono nove i punti all’ordine del giorno. Fra questi due variazioni al bilancio di previsione finanziario, la gestione del servizio idrico integrato della città, un’interpellanza relativa agli interventi di edilizia scolastica anti covid-19 e un’altra riguardante i centri estivi.

Si discuterà anche di varianti a varie lottizzazioni.