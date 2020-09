Confcommercio Molise, nuova sede a Termoli in via Polonia

A Termoli sono operativi gli uffici di Confcommercio Molise e del patronato Enasco 50&Più nella nuova sede in Via Polonia, 67 (angolo Via S. Marino) che permetteranno migliori servizi e professionalità, in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza degli associati, rafforzando la capacità di interlocuzione della confederazione con le amministrazioni locali, nonché di assicurare la formazione ai lavoratori.

“Il rinnovo della nostra sede rappresenta in un momento difficile per le imprese del settore – dichiara il direttore Irene Tartaglia – un segnale di vitalità al servizio del territorio e di fiducia nel futuro”.

Gli uffici Confcommercio saranno aperti il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Il patronato Enasco 50&Più il martedì e il giovedì dalle 9 alle 14.

Per info: 0874/6891 – 351/6169631 oppure scrivere a termoli@confcommerciomolise.it

Referente Enasco: Franco Procino ufficio.cb02@enasco.it 3337633147