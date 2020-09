La prima gara della stagione 2020-2021 sarà in casa per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Al Palaunimol, sabato 17 ottobre scenderà il Pistoia, una new entry del raggruppamento C della serie A2. Un esordio dal sapore speciale per i ragazzi di Marco Sanginario che incroceranno le armi con i toscani. Una sfida che capitan Di Stefano e soci proveranno a portare a casa per iniziare con il piede giusto la seconda avventura in A2.

La prima trasferta ci sarà una settimana più tardi sul campo del Giovinazzo, sfida non semplice contro la squadra che può contare tra gli altri sulle prestazioni dell’ex Chaminade Pablo Gonzalez. Il 31 ottobre sarà big match a Campobasso contro una delle favorite alla vittoria finale (stando alla rosa che ha allestito), il Risparmiocasa Manfredonia di mister Monsignori. L’ultima giornata (andata in casa il 9 gennaio 2021, ritorno il 10 aprile in Umbria ndr) vedrà il Circolo La Nebbia Cus Molise giocare in casa contro la Vis Gubbio, altra new entry del girone C di A2. Saranno promosse in Serie A complessivamente 5 squadre: le quattro vincitrici dei rispettivi gironi e una ulteriore proveniente dai playoff (a cui accedono dalla 2ª alla 5ª di ogni girone). Retrocederanno in Serie B un numero complessivo di 8 squadre: le quattro squadre classificate all’ultimo posto di ogni girone e ulteriori quattro tramite playout (si sfidano terzultima e penultima di ogni girone).

Tornano Turek, Roman e Debetio – Primo allenamento oggi ad ora di pranzo per Turek, Roman e Debetio che si sono aggregati alla squadra (doppio tampone negativo per loro). All’appello adesso manca soltanto Mauricio Paschoal, atteso nel capoluogo di regione nelle prossime ore. La rosa, poi, sarà al completo con il gruppo che potrà lavorare insieme per preparare nel migliore dei modi la nuova stagione.