Come già comunicato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale, la gestione delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, da quest’anno sarà effettuata in modalità on-line attraverso la piattaforma SIMEAL/SICARE.

I genitori degli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Campobasso per attivare il rilascio delle cedole librarie informatizzate dovranno accedere al portale (al link: http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php ) e registrarsi.

Per l’utilizzo della piattaforma SIMEAL dovranno essere usati i seguenti browser (motori di ricerca): Mozilla Firefox o Google Chrome.

A registrazione ultimata il genitore o chi ne fa le veci riceverà, sulla stessa mail indicata nell’anagrafica dal medesimo, il link necessario per la conferma dell’account e, successivamente, le credenziali di accesso alla piattaforma (username e password) per poter effettuare l’accesso al sistema gestionale per il rilascio delle cedole informatizzate.

Effettuato l’accesso alla piattaforma, tramite la funzione “Elenco cedole” il genitore o chi ne fa le veci potrà visualizzare la cedola libraria assegnata al/ai proprio/i figlio/i e potrà generare la cedola che al suo interno conterrà un codice PIN univoco necessario allo scarico della stessa al momento della consegna dei libri da parte del cartolibrario, o, in alternativa, potrà generare nel dettaglio della cedola un codice di sicurezza OTP casuale e temporaneo da comunicare al cartolibraio che effettuerà la consegna dei libri per la scuola primaria.

Sempre sulla piattaforma è possibile utilizzare la funzione “Elenco librai” attraverso la quale è possibile visualizzare l’elenco delle cartolibrerie accreditate al sistema gestionale dove poter ritirare i libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021.

Per meglio aiutare i genitori nell’approccio al nuovo sistema online, all’interno della piattaforma SIMEAL/SICARE è possibile visualizzare un “video-corso” esplicativo che agevolerà il genitore nella procedura di rilascio delle cedole librarie.