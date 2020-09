Il Comune di Campobasso ha fornito ulteriori informazioni per l’utilizzo delle cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria indicando i giorni in cui i genitori potranno recarsi nei negozi. Qui, durante le file, è stato segnalato qualche assembramento vietato in questo periodo di emergenza sanitaria. Tanto che alcuni esercenti hanno affisso appositi avvisi per disciplinare la folla.

Per poter utilizzare le cedole – riferiscono dal Municipio – è importante ribadire la necessità innanzitutto di registrarsi alla Piattaforma di riferimento SIMEAL/ SICARE che gestirà le procedure. Le indicazioni sulle specifiche necessarie per la registrazione al portale, sono consultabili anche sull’home page del sito web del Comune di Campobasso. Una volta terminata la registrazione al portale, cliccando su “Elenco cedole”, sarà possibile ottenere l’OTP (One Time Password) che è un numero di 4 cifre da riferire alla cartolibreria di fiducia, a cui bisognerà mostrare anche il codice fiscale/la tessera sanitaria dello studente.

All’interno della piattaforma SIMEAL/SICARE sarà comunque possibile visualizzare un “video-corso” esplicativo che agevolerà il genitore nella procedura di rilascio delle cedole librarie.

Tutorial Registrazione al portale: https://youtu.be/LjzpKyoAkVw

Tutorial Gestione cedole librarie: https://youtu.be/s1KznoI7Y_I

Va specificato che le librerie non sono autorizzate a consegnare i libri in caso non si sia in possesso delle predette informazioni, pertanto si invitano i cittadini a premunirsi per tempo, rivolgendosi ai sottoindicati numeri di telefono qualora servisse assistenza tecnica: 0874 – 405557 (dal lunedì al venerdì – orario 9:00/12:00 + martedì e giovedì – orario 15/17)

Si precisa, altresì, che, onde evitare assembramenti presso i rivenditori visto l’elevato numero di cittadini interessati, le cartolibrerie osserveranno il calendario in cui sono indicati i giorni in cui sarà possibile recarsi a ritirare i libri di testo dei propri figli: