Casello A14 di Vasto sud chiuso lunedì e martedì notte per lavori

Lo svincolo autostradale di Vasto sud, al confine fra Molise e Abruzzo, resterà chiuso due notti per consentire dei lavori.

Si tratta di lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno quando la circolazione è molto ridotta. Per questo sarà chiusa la stazione di Vasto sud dalle 22 di lunedì 21 settembre alle 6 di martedì 22 settembre, in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara; dalle 22 di martedì 22 settembre alle 6 di mercoledì 23 settembre, in entrata verso Bari.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Vasto nord o di Termoli per entrare o uscire dalla A14.