Si terrà domani 3 settembre alle 11 nella sala consiliare del Comune di Termoli una sobria ma solenne cerimonia di “Passaggio di Consegne” al vertice della Capitaneria di Porto di Termoli tra il Capitano di Fregata Francesco Massaro (Comandante Cedente) ed il Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo (Comandante Accettante).

Presenzierà la cerimonia il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti Capitano di Vascello Salvatore Minervino che nel corso della stessa parteciperà una allocuzione.

“Il Capitano di Fregata Francesco Massaro – si legge in una nota della Capitaneria – è estremamente soddisfatto di questi due intensi anni di attività professionale svolta in sinergia con gli Enti locali, ai quali tributa un plauso per la disponibilità partecipata nei confronti dell’Amministrazione, ed i Comandi delle Forze di Polizia/Armate ed altri Corpi locali con i quali la Capitaneria ha stretto un’intensa attività di collaborazione che ha consolidato il rapporto tra le Istituzioni, mantenendo un sistema virtuoso di cooperazione, tenuto conto della contingenza legata al periodo ed alle problematiche socio – sanitarie”.

Il Comandante Massaro, che lascia il Comando della Capitaneria di porto di Termoli per una importante destinazione a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nel corso della cerimonia ricorderà gli importanti risultati ottenuti alla guida della Capitaneria Molisana, competente anche sull’Arcipelago delle Diomedee, dove ha svolto l’incarico di Comando per oltre 2 anni.

Dal prossimo 5 settembre l’incarico di Capo del Compartimento e Comandante del porto di Termoli sarà assunto dal Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, già in città.

La cerimonia si svolgerà in forma non aperta al pubblico nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, alla presenza degli organi di informazione.