Campobasso, ultima tappa del tour M5s per il sì al referendum

Sarà Campobasso la tappa finale del tour che il MoVimento 5 Stelle ha condotto nelle ultime settimane in Molise in vista del Referendum per il taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre.

L’appuntamento dei portavoce comunali, regionali e nazionali con i cittadini è fissato per venerdì 18 settembre, alle ore 18.00, in piazza Municipio a Campobasso. Sarà un incontro utile ad approfondire i perché di una scelta di voto decisamente favorevole al Sì che può risultare un punto determinante per poi programmare, a stretto giro di posta, una intensa stagione di riforme complessive, utili e fondamentali per tutto il Paese.

Il 20 e 21 settembre, il quesito che tutti i cittadini si troveranno davanti e al quale saranno chiamati a rispondere sarà molto semplice: vuoi ridurre di 345 unità il numero complessivo dei membri del Parlamento italiano, passando dagli attuali 945 a 600?

Come avranno modo di ribadire in piazza a Campobasso, venerdì 18 settembre alle 18.00, i portavoce del MoVimento 5 Stelle, chi voterà Sì sceglierà un Parlamento più efficiente e moderno. Ma, ovviamente, l’importanza principale dell’incontro finale di Campobasso starà nell’informazione che verrà data sui risvolti di questo Referendum, per permettere ad ognuno di essere cittadini attivi e

andare a votare con quanta più consapevolezza possibile sul tema proposto.