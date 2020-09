Anche quest’anno il Museo dei Misteri ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2020 in programma sabato 26 e domenica 27 settembre con l’apertura straordinaria dell’edificio di via Trento a Campobasso dalle ore 16 alle 21.

“L’ingresso sarà contingentato – spiegano dall’associazione Misteri e Tradizioni – per le misure di prevenzione covid-19: bisogna registrarsi all’entrata, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro”.

Quindi l’invito ai cittadini: “Di solito sono i Misteri che ogni anno sfilano tra la gente ma in questi due giorni straordinari, c’è la possibilità per tutti i campobassani e non, di poter venire a visitare gli Ingegni, in questo anno particolare dove causa covid-19 anche i nostri Misteri si sono dovuti fermare. Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni” che ne custodisce”.

Infine, l’appello a continuare a votare per continuare a sostenere il Museo dei Misteri che è candidato tra “I Luoghi del Cuore” del FAI, il Fondo Ambiente Italiano.

Giunto alla sua decima edizione, il censimento del FAI permette di scegliere, tra i luoghi del vastissimo elenco di tesori del territorio italiano, tra cui il Museo dei Misteri di Campobasso che è al 25° posto nella Classifica Nazionale 2020, al 5° posto nella Classifica della sezione Italia Sopra I 600 Mt. , al 1° posto nella Classifica della Regione Molise con oltre 4200 voti e al 1° posto nella Classifica nella sezione di tutti i Musei italiani.

Si può votare dal sito http://www.misterietradizioni.com dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/misterietradizioni dal sito del FAI dal seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc

Quindi, riferiscono dall’associazione, “facciamo sentire il nostro attaccamento alla più antica tradizione della nostra città e dell’intero Molise, nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre, visitando il Museo dei Misteri è possibile votare su moduli prestampati, il nostro luogo del Cuore. Votiamo tutti insieme, un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità, votando valorizziamo ancor di più il nostro patrimonio unico al Mondo, e sperando di poter festeggiare tutti insieme al prossimo Corpus Domini del 6 giugno del 2021.

E allora SCANNETT’ ALLERT‘ , vi aspettiamo per omaggiare i Misteri in questo anno particolarmente silenzioso, a tutti in omaggio i segnalibri e i righelli dei Misteri”.