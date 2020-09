Un Mirko Cudini carico, voglioso di tornare a respirare subito l’aria di campionato. Nel pomeriggio, al Centrum Palace, il tecnico ha fatto il punto della situazione assieme ai calciatori Brenci, Dalmazzi e Vanzan. Nonostante il mancato ripescaggio: “C’è delusione per non aver avuto la possibilità di andare in C ma c’è anche grande voglia di rivalsa per prenderci sul campo l’obiettivo. Bisogna chiudere una pagina e aprirne un’altra subito. Noi l’abbiamo già fatto sul campo, siamo molto stimolati”.

La condizione, a un mese dall’inizio della preparazione, è discreta ma non può essere definita chiaramente ideale: “Non abbiamo il ritmo campionato ma ci sono ancora venti giorni per affrontare le partite ufficiali. Manca qualche amichevole in più, vuoi per la logistica vuoi per qualche test saltato all’ultimo momento. Speriamo di farne al più presto”.

Cudini conferma che la trattativa con il centravanti Nando Sforzini è a uno stato avanzato: “Siamo in trattativa, l’ha dichiarato anche il direttore quindi non c’è nulla da nascondere. È un giocatore che ci interessa, speriamo di portarlo a casa perché ci darebbe fisicità, esperienza e gol”. I due hanno giocato assieme a Vicenza, per due stagioni. E questo potrebbe fare la differenza…