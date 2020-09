Prosegue nelle piazze e nei quartieri del paese la campagna elettorale di Fabio De Risio e della sua squadra. “Entriamo nel vivo della discussione sui temi e per farlo siamo voluti partire dal cuore di Montenero, il paese vecchio. Dai suoi splendidi vicoli e piazzette, per i quali abbiamo in mente un nuovo modello di sviluppo e ricettività. Dai suoi abitanti, anziani e non solo, che meritano una rete di servizi dedicati”.

È questa la priorità che ha indicato De Risio alla propria squadra: “un cambio di metodo, mettendo al centro la partecipazione della comunità attraverso l’ascolto delle esigenze, il dialogo e il confronto”.

Durante gli incontri vengono fornite informazioni sui punti programmatici della lista e viene dato spazio ai singoli membri della lista “Montenero che Rinasce”. In ogni incontro, infatti la parola va a tre candidate o candidati che si confrontano con il pubblico presente.

Dopo il paese vecchio ci si sposterà negli altri quartieri e nei principali luoghi di interesse turistico e produttivo, come alla Costa verde, “fondamentale per la rinascita di Montenero”. Infine, spazio anche per un confronto diretto fra De Risio e la sua avversaria. “Sto investendo tutto il mio tempo e le mie energie per portare la mia squadra al confronto diretto con cittadine e cittadini, che stanno dimostrando apprezzamento e ci incoraggiano giorno dopo giorno a seguire questa strada. Ora che le condizioni lo permettono, è arrivato il momento per un confronto all’americana con la mia avversaria politica Simona Contucci, su un terreno neutrale e con la presenza di un giornalista come moderatore, presupposti che garantiscono equità per entrambi”.

La registrazione del confronto fra i due candidati, che verrà in seguito diffuso online dal moderatore, è fissata per martedì 15 settembre alle 16:30. Nel frattempo sono già in calendario i prossimi incontri di quartiere:

Giovedì 10 alle 19:00 nella piazzetta di via Valentina;

Venerdì 11 alle 20:30 accanto alla chiesa di San Paolo;

Sabato 12 alle 20:30 nello slargo di viale Europa conosciuto come “Niviera”;

Lunedì 14 alle 19 alla marina di Montenero nel piazzale di fronte al porto turistico;

Martedì 15 alle 18:30 in via San Giovanni e alle 19:30 in via Palermo (piazzale di fronte all’asilo comunale).

Fabio De Risio e i candidati consiglieri, supportati dal loro team organizzativo, in occasione di ognuno di questi incontri si premurano di ricordare e far osservare ai presenti le norme di contrasto al Covid-19, mettendo a disposizione sedie distanziate, mascherine chirurgiche e gel igienizzante.