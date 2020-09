MERCOLEDI’ 16 Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ma nel pomeriggio qualche annuvolamento, con associate precipitazioni, è previsto lungo i rilievi altomolisani. Si tratta di una fase temporalesca di scarsa intensità destinata a scemare col trascorrere delle ore tanto che, in serata, assisteremo a un diradamento delle nubi e al ritorno del sereno.

GIOVEDI’ 17 Ancora incerto il meteo per questo giovedì: al mattino cielo da coperto (sulla costa) a poco nuvoloso (nella provincia pentra) poi, nel pomeriggio, il peggioramento con un aumento della nuvolosità soprattutto lungo i rilievi del Matese e nell’alto Molise e un netto miglioramento sulla costa dove una lieve brezza spazzerà via gli addensamenti diurni per riportare il sereno in serata. Lievemente in calo le temperature

VENERDI’ 18 Permangono note di forte instabilità anche per questo venerdì: sole, caldo ma anche temporali pomeridiani improvvisi per lo scontro tra il vortice ciclonico più fresco e l’anticiclone africano che in queste ore producono visibili effetti proprio al centro sud.