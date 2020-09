Un’altra estate sta per finire e se il meteo ha dato una tregua per quanto riguarda il caldo, a ricordare che il calendario segna ormai settembre c’è anche il fatto che a Termoli sta per essere completamento lo smontaggio delle luminarie su Corso Nazionale.

Nonostante questa sia un’estate anomala, Termoli non ha voluto rinunciare all’ornamento delle luminarie che da fine luglio e per tutto il mese di agosto hanno abbellito la strada principale del passeggio, dove migliaia di residenti e turisti si sono riversati in mancanza di eventi e manifestazioni a causa delle restrizioni anti Covid.

Ora però è il momento di salutarle. Gli operai le hanno tolte dal Corso e a breve anche i pali di legno su cui si reggevano verranno rimossi e torneranno solo tra un anno.

Sperando che l’estate prossima Termoli torni a vivere le manifestazioni, le tradizioni e le sagre che fanno del periodo estivo il più bello da vivere assieme.