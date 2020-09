Buon ritorno a scuola

Messaggi istituzionali per il rientro a scuola di lunedì 14 settembre

Donato Toma – Presidente Regione Molise

Da sempre, l’avvio dell’attività didattica – quello che fin da piccoli siamo stati abituati a definire il primo giorno di scuola – rappresenta un evento carico di significato.

Con la scuola riparte un ‘mondo’ che non riguarda solo le istituzioni scolastiche, gli studenti, le loro famiglie, ma l’intero sistema che gira intorno ad essa. E quando si deve far ripartire un sistema, quando occorre metterlo a regime, l’operazione è abbastanza complicata. Lo è stata nel passato, lo è ora, più che mai, in questo particolare momento che stiamo vivendo.

Che la scuola dovesse ripartire in presenza è un fatto che trova legittimazione nell’essenza stessa dell’insegnamento, che non può prescindere da rapporti e relazioni che la didattica a distanza non riesce sempre a garantire.

Certo, la scuola è chiamata a fare un’esperienza del tutto nuova. Bisogna essere ottimisti, ma prudenti e determinati nella consapevolezza che va alzato il livello di responsabilità, singolo e collettivo, e che le regole vanno rispettate alla lettera.

Con il virus dobbiamo convivere, la strada che conduce alla realizzazione del vaccino

– considerando le ultime notizie apprese – è ancora lunga. Dunque, dobbiamo fare molta attenzione e la scuola rappresenta un banco di prova significativo per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione dal contagio messe in campo.

Una cosa va detta senza tema di smentita. La scuola molisana, nelle sue diverse articolazioni, è un modello virtuoso che ha risposto bene con la didattica a distanza, gli scrutini di fine d’anno, gli esami di licenza e di Stato, le lezioni e gli esami in Ateneo e, più recentemente, con i corsi di recupero, la campagna sierologica effettuata dalla nostra Azienda sanitaria regionale sul personale docente e ATA.

Un ringraziamento a tutte le sue componenti, Ufficio scolastico regionale, Comuni, Province, Università, dirigenti scolastici, personale docente e ATA, Asrem, medici di base, pediatri, sindacati e associazioni per tutto quello che hanno fatto e continueranno a fare.

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie gli auguri per un anno che, pur nella sua complessità, sarà sicuramente piacevole e proficuo.

Buon anno, scuola molisana.

Leontina Lanciano – Garante regionale dei Diritti della Persona

Sarà un ritorno tra i banchi diverso, quello che studenti e insegnanti si apprestano ad affrontare dopo sei mesi di lontananza forzata. La persistenza del Coronavirus cambierà inevitabilmente le modalità di convivenza tra le mura degli istituti scolastici, ma non cambierà il significato e l’importanza che il ruolo della scuola continuerà ad avere per milioni di bambini e ragazzi, che finalmente potranno riappropriarsi di un luogo fondamentale per la loro crescita culturale e personale. Sarà certamente un anno particolare, ma occorre andare avanti nonostante tutto. L’esperienza scolastica, al pari di altri aspetti della vita, è un elemento necessario nella quotidianità dei minori. Per questo, malgrado la pandemia, non si può continuare a rinviare il momento della ripartenza, con il conseguente congelamento di uno dei diritti primari dell’infanzia e dell’adolescenza. In veste di Garante regionale dei Diritti della Persona, ora più che mai intendo rivolgere un sincero augurio per un sereno ritorno in classe sia agli studenti che ai docenti. Ai ragazzi auspico di proseguire con passione un percorso che li condurrà ad essere degli adulti consapevoli del mondo che li circonda, forti del sapere appreso sui libri. Agli insegnanti auguro di continuare ad essere, per tutti gli alunni, un’autorevole guida nel difficile cammino che conduce ogni giovane mente all’autonomia e alla maturità.

Pur consapevole dell’impossibilità di assicurare il cosiddetto ‘rischio zero’ di contagio, ritengo che rispettando scrupolosamente le norme stabilite dal Comitato tecnico scientifico si potrà contribuire idoneamente a non favorire la diffusione del virus. Su questo aspetto, mi preme rivolgere a tutti un accorato appello alla prudenza e alla collaborazione: l’osservanza delle linee guida, dei protocolli e delle nuove misure igienico-sanitarie sarà essenziale per la sicurezza di ognuno.