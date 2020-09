Il professore Marco Gervasoni ha violato il codice etico dell’Università degli Studi del Molise? Sul caso che da ieri sta tenendo banco sarà chiamato a pronunciarsi il Senato accademico che è stato convocato tra due giorni, giovedì 10 settembre, dal rettore Luca Brunese. Quest’ultimo ha già preso le distanze e strigliato il docente di storia contemporanea dell’Ateneo molisano, responsabile di aver scritto sui social un insulto sessista nei confronti del vice presidente della Regione Emilia Romagna. “Ma che è, n’omo?”, il commento pubblicato in riferimento ad una copertina dell’espresso dedicato proprio all’esponente della Giunta Bonaccini.

La vicenda, che ha suscitato molto clamore anche a livello nazionale, non è finita qui. Il rettore Brunese ha invitato Elly Schlein a venire in Molise per parlare agli studenti, mentre la diretta interessata, intervenendo alla Festa dell’Unità, ha detto: “Ringrazio tutti per la solidarietà. Io sto bene, ma è il Paese che non sta tanto bene”. In seguito ha fatto sapere di aver accettato invito del Rettore rinviando però la sua visita in Molise a un periodo successivo, dato il periodo reso complicato dall’emergenza covid-19.

Ora la decisione dei colleghi del professore Gervasoni. Tra i punti all’ordine del giorno della riunione del Senato accademico ci sono le “eventuali violazioni del codice etico” di cui si sarebbe reso responsabile.

“In riferimento a quanto pubblicato dagli organi di stampa negli ultimi giorni, a proposito della vicenda che ha interessato il professor Marco Gervasoni – si legge nella nota diramata dall’Ateneo – il Rettore, prof. Luca Brunese, ha inserito nell’ordine del giorno del Senato Accademico, convocato il prossimo 10 settembre, un punto specifico per valutare eventuali violazioni del codice etico, secondo le procedure previste dall’Ateneo”.

Ricordiamo che i principi fondanti dell’Ateneo molisano a cui docenti, personale amministrativo e studenti devono ispirarsi, sono un vero e proprio regolamento. Con tanto di sanzioni previste dallo Statuto in cui Gervasoni ora rischia di incappare.

Di tale iniziativa è stato informato anche il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi.