Compiere 18 anni è emozionante e molti bambini non vedono l’ora che arrivi questo giorno. Che tu possa diventare più saggio della tua età, che tu possa essere orgoglioso di chi sei e cosa hai, in modo da non essere mai disorientato. Ti vogliamo bene e non desideriamo altro che il meglio per te. Katia, Pino e Angela Paola.