Biciclette rubate, una abbandonata in un vicolo del paese vecchio

I residenti di Guglionesi stanno facendo i conti con insoliti furti che si sono verificati nel corso delle ultime 48 ore, quando sono state rubate diverse biciclette. Almeno tre le due ruote sparite sotto casa dei legittimi proprietari, uno dei quali si è anche rivolto a un gruppo Facebook per segnalare l’accaduto e chiedere aiuto ai concittadini.

Se qualcuno ha visto qualcosa o sa, parli e dia una mano a ritrovare le due ruote, in tutti i casi modelli abbastanza sofisticati e costosi. Non si tratta, insomma, di vecchie e scalcinate biciclette, ma di due ruote moderne e con un certo valore. Un elemento, questo, che lascia supporre come dietro i furti ci sia una regia specifica e come gli episodi non siano il frutto di una casualità.

Ad aggiungere mistero alla vicenda Il ritrovamento, ieri sera, di una bicicletta abbandonata in un vicolo del paese vecchio, zona via Galterio. Inoltre, secondo i racconti di alcuni testimoni, nello stesso punto, sarebbe stato abbandonato anche uno scooter, che non risulta di proprietà di un residente di Guglionesi.

In foto una delle bici sparite