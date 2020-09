Nuova avventura in serie C e in una piazza di grande calore sportivo per Carlo De Risio, calciatore di Montenero di Bisaccia che ha firmato per il Bari, formazione pugliese pronta a disputare il secondo campionato consecutivo nella terza serie e candidata principale alla salita fra i cadetti.

Il 29enne calciatore molisano è ormai un veterano della serie C, serie in cui milita ormai da dieci anni e con maglie diverse fra cui Benevento, Padova e Catanzaro, club con cui ha disputato gli ultimi due campionati.

Nel suo passato anche una fugace esperienza in serie B con l’Avellino. Al Bari andrà a formare una specie di colonia molisana con Mirco Antenucci di Roccavivara e Marco Perrotta di Campodipietra, che già dalla passata stagione vestono i colori biancorossi.

