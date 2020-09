Autotreno prende fuoco prima dell’ingresso in galleria, paura sulla Trignina

Poteva trasformarsi in una tragedia e coinvolgere anche altri veicoli che in quel momento stavano transitando sulla Trignina. Ma è riuscito a fermarsi in tempo l’autista di un autotreno che ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre.

Immediata la telefonata al 115 per chiedere aiuto. Dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Isernia, in rapida successione sono state inviate tre squadre che hanno spento le fiamme che avevano in poco tempo avvolto la motrice e parte del rimorchio.

La merce trasportata, composta da prodotti alimentati, è stata irreparabilmente compromessa.

Per gli adempimenti di competenza sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e personale dell’Anas.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo la Statale è rimasta chiusa.