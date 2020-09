Attori, vip, calciatori e principi arabi sul “Don Michele”. Il Molise conquista lo Yachting di lusso

Il Motor Yacht “Don Michele”, immatricolato a Termoli e di proprietà del gruppo Gtm, conquista il Jet Set internazionale per le vacanze estive in Mediterraneo. Scelto da personaggi di fama, vip e attori, ha solcato i mari di Sicilia, Sardegna, Costa Azzurra, Corsica, con a bordo ospiti d’eccezione che hanno voluto il Motor Yacht per le caratteristiche innovative, la competenza dell’equipaggio e le potenzialità dell’imbarcazione, che si è guadagnata una ampia fetta di mercato nel Luxury Charter 2020.

La stagione, partita a singhiozzo a seguito delle restrizioni imposte dal Covid 19, si è trasformata in uno strepitoso successo per lo yacht totalmente molisano, che si è inserito ai primi posti nel circuito internazionale dello Yachting di lusso raggiungendo traguardi di tutto rispetto. Un vero caso di Molise che esiste e vince sfide internazionali.

Tra gli ospiti a bordo quest’anno Nicola Savino, la famiglia Trussardi, l’attore Giancarlo Giannini, il calciatore Cristiano Zanetti e perfino un rappresentante governativo del Berein, il principe Hamman Halzawamy. Unanime l’apprezzamento per l’imbarcazione, che disposte di confort notevoli, e per la competenza dell’equipaggio, oltre che per la bellezza straordinaria delle mete di viaggio e soggiorno.

Decisamente soddisfatto l’armatore Giuseppe Larivera che, con la collaborazione tecnico/nautica della società termolese Marinucci Yachting Club ha conquistato il settore dello Yachting di lusso ponendosi in una posizione di primissimo piano nel settore con il Boat che ha la sua base nel porto di Termoli.

E per il prossimo futuro un progetto ambizioso: dal 2021 sarà ampliata la flotta con una S.Y. di lusso a vela, già in costruzione in un famoso cantiere nel Mar Baltico, che dopo una traversata memorabile di circa 2 mesi che prevede la circumnavigazione delle Coste Europee si dovrà inserire strategicamente per operare nell’area ionico-egea e per portare il know-how di successo, completamente molisano e ormai già affermato, in nuovi mercati del mondo della nautica di lusso.