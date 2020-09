La signora Maria Domenica sembra essere sparita nel nulla. E così, come ipotizzato, dopo diciannove giorni sono state interrotte le operazioni di ricerca iniziate lo scorso 31 agosto, quando i familiari dell’anziana donna hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. L’82enne è stata vista l’ultima volta quel giorno, nei pressi dell’abitazione di un vicino di casa, a poca distanza da uno degli ingressi del paese. Probabilmente era diretta a casa di conoscenti per dare le condoglianze dopo un lutto.

In questi giorni il territorio è stato battuto palmo a palmo impegnando gli uomini e i mezzi delle forze di polizia, i Vigili del Fuoco, il Soccorso alpino, le guardie ecologiche e i volontari della protezione civile regionale anche con l’ausilio di unità cinofile. Nulla da fare. Nemmeno l’impiego di mezzi come elicotteri e droni per l’esplorazione dell’ambiente collinare e montano in molti tratti impervie disabitato ha fornito una piccola traccia che potesse riaccendere la speranza della famiglia che ha vissuto gli ultimi con l’ansia e la paura di non poter più riabbracciare Maria Domenica.

Nelle scorse settimane una delle figlie ha anche diffuso la sua foto: “Chiunque l’abbia vista, chiami i carabinieri”, l’appello lanciato.

In questi 19 giorni gli investigatori non hanno trovato elementi o indizi che potessero portare ad un suo ritrovamento. E così questa mattina – 18 settembre – è arrivata la decisione del interforze di ordine e sicurezza pubblica di interrompere le operazioni di ricerca che potrebbero riprendere solo se emergessero nuovi indizi.

Una storia che ricorda quella di Giuseppe Tirabasso, l’anziano di Campobasso scomparso il 23 dicembre del 2016 nelle campagne tra il capoluogo e Oratino. Anche in quel caso le ricerche non hanno dato esito e poi sono state interrotte.