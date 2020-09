Anniversario di sacerdozio per don Costantino

“Ogni persona, oltre alla data in cui è venuta alla luce, ha dei giorni speciali che hanno segnato una svolta nella propria vita che meritano di essere celebrati a volte anche più di quella della nascita. Per i sacerdoti un giorno di questi è il giorno della loro ordinazione sacerdotale. Da quel giorno il Signore li ha rivestiti di una veste nuova e donato una strada in cui sono stati chiamati ad amministrare il Suo Santissimo ministero, dono e grazia per il Suo popolo.

Il 3 settembre 2020, esattamente 26 anni fa don Costantino veniva ordinato sacerdote. Tantissimi auguri caro Padre.

Comunità pastorale di Santa Croce di Magliano