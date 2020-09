Mancano pochissimi giorni alla scadenza del bando per l’assegnazione dei nuovi alloggi comunali di via San Giovanni dei Gelsi. Ma contrariamente a ciò che avviene di solito, per questa particolare tipologia di abitazione le domande giunte in Comune sono poche. Tanto che c’è ancora disponibilità.

Per questa ragione in mattinata l’assessore alle Politiche sociali, Luca Praitano, ha incontrato gli organi d’informazione assieme al consigliere Antonio Vinciguerra “per far vedere e far capire a tutti di cosa stiamo parlando e per non confonderle con le case popolari”.

Una vera occasione immobiliare a detta dei vertici municipali: le case in questione, infatti, sono nuove di zecca, molto grandi e saranno date in affitto a un prezzo che, almeno nel primo anno, non supererà i 400 euro al mese.

Un canone alto se paragonato alla media di quelli richiesti per alloggi popolari o comunali (molto più piccoli, scomodi e datati) ma certamente basso se messo a confronto con i prezzi della locazione a Campobasso dove appartamenti come quelli di via San Giovanni – dotati di terrazzo, lavanderia, garage e ampi fino a 160 metri – verrebbe a costare di più.

“Ci dispiacerebbe non assegnare tutti questi alloggi – ha spiegato Praitano – perché sono davvero molto belli. E poi si rischia che qualcuno entri e faccia danni, invece se presidiate da chi ci abita il pericolo viene scongiurato. Insomma, se completassimo le richieste sarebbe una cosa ottima sia da un punto di vista sociale che della sicurezza”.

Qualche mese fa, pur di piazzare le case sul mercato, l’attuale amministrazione ha anche modificato anche parte dei requisiti stabiliti dalla precedente amministrazione. E posticipato al 15 settembre, fra pochissimi giorni, dunque, la scadenza del bando.

Le giovani coppie, che troppo spesso prendono casa nei comuni limitrofi al capoluogo per risparmiare sull’affitto, sono i destinatari principali dell’avviso.

A frenare la corsa all’affare, se di affare si può parlare, sono stati proprio i criteri di scelta utilizzati: essendo case così grandi – questo è stato il ragionamento fatto nel bando precedente – sarà anche costoso mantenerle. Ecco perché anche l’Isee non poteva essere troppo esiguo altrimenti si rischia di incappare in situazioni di morosità difficilmente sanabili.

Oltre ad abbassare l’indicatore della situazione economica di una famiglia, è stata innalzata l’età dei potenziali beneficiari: non più 40 ma 42 anni. “Anche perché le famiglie oggi si formano più tardi” ha spiegato ancora Praitano.

Per il vecchio bando solo 1 appartamento dei 18 disponibili è stato assegnato. Il timore è che anche questa volta succeda la stessa cosa.

Per rispondere all’avviso, la domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire al Comune, a mezzo Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it. o consegnata direttamente allo sportello sito in via Cavour, numero 5, piano terra, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone.

Per le informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0874-405598 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o 0874 405552 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.