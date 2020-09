Per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in Molise si è espresso circa il 48% degli elettori. Leggermente più alto il dato aggregato riferito alla provincia pentra (la media dei 52 comuni è quasi del 49%) rispetto a quella del capoluogo (la media degli 84 comuni è del 47,09%). Un dato inferiore a quello medio nazionale che si è attestato sopra il 54%, sebbene lo spoglio non sia ancora concluso. Per quanto riguarda le maggiori città della regione, la percentuale dei votanti è stata del 44,04% a Campobasso, del 45,81% a Termoli e del 41,35% ad Isernia. Rispetto ai 136 comuni molisani la punta più alta si è toccata a Provvidenti (92,78 %) mentre quella più bassa a Sepino (28,26%).

Il dato definitivo dell’affluenza per le elezioni amministrative vede un’affluenza media del 55,35% in provincia di Campobasso e del 50,43% in provincia di Isernia.

In provincia di Campobasso spicca il 61,63 di Bojano, mentre a Montenero si è recato al seggio il 59,98 degli aventi diritto. È Casalciprano il paese in cui l’affluenza è più bassa: soltanto il 35,84%. Ad Agnone soltanto il 40,77% degli aventi diritto ha scelto di andare a votare. A Pozzilli invece affluenza boom al 72,24%.

Nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, in Molise si svolgerà soltanto lo scrutinio per il referendum costituzionale. Soltanto domani mattina dalle 9 è previsto lo spoglio per le comunali nei 20 Comuni che attendono il nome del nuovo sindaco.

seguono aggiornamenti