Navigazione su Internet veloce anche in un borgo infra i più belli e conosciuti del Molise. Da qualche giorno infatti Civitacampomarano ha a disposizione la fibra di Open Fiber.

Sono 445 le unità immobiliari del Comune molisano cablate con tecnologia FTTH, la stessa delle grandi città. In questo modo i residenti potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle aziende e negli uffici pubblici.

La società guidata da Elisabetta Ripa sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia.

L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia. I lavori hanno visto la costruzione di una infrastruttura che ha visto la posa di oltre 4 chilometri di fibra.