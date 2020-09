Adriatica 2020, arriva a Termoli Walter Veltroni. Tutto esaurito per l’evento

Un ospite molto atteso per uno degli eventi di maggiori richiamo del periodo. Per la rassegna Adriatica 2020 è imminente l’arrivo in città di Walter Veltroni, già sindaco di Roma nonché segretario del Pd, che venerdì 11 settembre sarà a Termoli per presentare il suo nuovo libro “Odiare l’odio” edito da Rizzoli, e dialogherà con l’associazione “Sopralerighe”.

Politico italiano, giornalista, scrittore e regista, nel 1992 è stato nominato direttore dell’Unità. Eletto sindaco di Roma una prima volta nel 2001, è stato poi riconfermato nel 2006 con il 61,8% dei voti. Nel 2007 diventa il primo segretario politico nazionale del Partito Democratico.

È stato anche vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali e ambientali durante il governo Prodi I e segretario dei Democratici di Sinistra dall’ottobre 1998 all’aprile 2001.

L’evento ha registrato sin da subito il tutto esaurito: organizzato dall’associazione “Sopralerighe”, si terrà a Termoli presso la Cala Sveva Lounge Bar. I numerosi posti disponibili, purtroppo limitati per via del distanziamento, sono stati prenotati in soli due giorni dalla pubblicità dell’evento.

L’accesso quindi verrà consentito solo a chi ha la prenotazione nominativa confermata.