Acqua, disagi a raffica. Paesi a secco per ore e cittadini esasperati

Altra giornata disastrosa sul fronte acqua per diversi comuni del Basso Molise lasciati a secco per ore dall’azienda speciale Molise Acque. I casi più gravi ancora una volta a Montecilfone e Tavenna, i paesi più colpiti dalle continue sospensioni del flusso di acqua in arrivo dall’acquedotto Molisano Sinistro.

Da ieri sera alle 20 circa l’acqua manca a Tavenna. Così il sindaco Paolo Cirulli: “Siamo alle solite, la gente è esasperata e noi non abbiamo più risposte da dare. Ho contattato Molise Acque e dicono che il problema è sempre lo stesso, manca acqua nelle tubature”. Stando alla spiegazione fornita a Cirulli, stavolta “nessuna rottura, manca acqua alla sorgente”.

Una giustificazione che non soddisfa più i sindaci, infuriati per i disagi. “Ci hanno detto che nel fine settimana potevano esserci dei problemi, poi il 90 per cento dei problemi si sarebbe risolto” aggiunge Giorgio Manes di Montecilfone.

I due paesi soffrono più degli altri perchè anche una chiusura del flusso per poche ore fa sì che nelle tubature non arrivi più acqua, a causa dell’indisponibilità dei rispettivi serbatoi, danneggiati dal sisma 2018 e inagibili.

Solo domenica scorsa c’erano stati tantissimi disagi per una rottura durante l’interclusione fra il Molisano Sinistro e il Molisano centrale.

“Ci hanno assicurato che per le 14 sarebbe tornata l’acqua” ha riferito Manes. Ma intanto le case sono rimaste a secco per ore e i cittadini esasperati. Soltanto poco dopo le 18 un flusso idrico scarso è tornato a rifornire le zone più basse di Montecilfone mentre l’area più alta e il centro storico hanno dovuto attendere ancora.

Problemi gravi anche a Montemitro dove la chiusura prolungata ha lasciato case e attività senz’acqua. A Palata e Mafalda i rispettivi Comuni hanno comunicato la sospensione a tempo indeterminato.

Il disagio stavolta non è stato avvertito a Guglionesi, altro paese che aveva sofferto molto nelle scorse settimane.