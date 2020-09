9 settembre – In Molise 3 nuovi positivi su 458 tamponi. Immuni, siamo terzultimi per utilizzo dell’App

Sono tre in più i positivi al Sars-Cov-2 in Molise oggi, 9 settembre, a fronte di ben 458 tamponi. Un numero di test effettuati decisamente più alto del solito quello che l’Asrem sta processando da ieri, in cui si era registrata la cifra record di 436, oggi superata di una ventina di unità. In due giorni dunque circa 900, ma così prima d’ora.

I tre contagi sono a Campobasso (due casi, entrambi contatti di focolai noti alle autorità sanitarie) e uno a Colle D’Anchise. Si tratta in quest’ultimo caso di un caso di importazione, stavolta dalla Svizzera.

Tra i tamponi processati nelle ultime ore anche quelli (ma non tutti) relativi al focolaio emerso negli ultimi due giorni al Gemelli Molise, la struttura sanitaria privata – detta ‘Ex Cattolica’ – di Campobasso, dove finora si contano 3 medici positivi al virus.

Stabili (da ieri sono 4) i ricoveri, mentre sono 91 i pazienti isolati a domicilio perchè asintomatici o paucisintomatici e che dunque non necessitano delle cure ospedaliere.

Oggi in Italia si sono registrati 1434 nuovi casi (ieri erano stati 1370) e 14 decessi, in aumento rispetto ai 10 di ieri. Un lieve aumento dei nuovi positivi, dunque, con un numero di tamponi effettuati sostanzialmente in linea con quelli di ieri (95990 oggi contro i 92.403 di ieri).

In queste ore uno studio del Sole24Ore ha reso noti le percentuali di quanti hanno scaricato l’App Immuni, l’applicazione per il tracciamento dei contagi che però è stata un flop. In Italia i download sono a quota 5,5 milioni, che tradotto significa che poco meno del 10% della popolazione l’ha scaricata sul proprio smartphone. Ma la geografia è come sempre differenziata: se al Centro Nord i download superano il 10%, il Sud è nettamente sotto. Il tasso minimo si registra in Sicilia (5,4%), a seguire c’è la Campania (6,6%) e dal nostro Molise, dove ad installare l’app è stato solo il 7,5%. Percentuali molto bassa anche in Basilicata (7,9%) e in Puglia (8,3%). Di contro, percentuali più alte si registrano a Bolzano (15,1%), in Emilia Romagna (13,3%) e nel vicino Abruzzo (13,1%).

Numeri in ogni caso troppo bassi perché l’app abbia una reale efficacia.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 9 SETTEMBRE

– 95 i casi attualmente positivi (81 nella provincia di Campobasso, 14 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 555 sono i tamponi positivi (455 nella provincia di Campobasso, 80 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 35157 i tamponi eseguiti di cui 33307negativi. 1287 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 91 i pazienti in isolamento domiciliare (91) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 437 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (358 della provincia di Campobasso, 61 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 146 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 49 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – CAMPODIPIETRA 1 – GAMBATESA 1 – SANT’AGAPITO 1 – VINCHIATURO 1 – COLLE D’ANCHISE 1