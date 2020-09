Ci sono 800mila euro in più per il Molise, fondi per le persone con disabilità gravissima e per le loro famiglie. Le somme sono state stanziate dal Governo che ha aggiunto 140 milioni di euro in più destinati al Fondo per la Non Autosufficienza.

Finanziamenti che saranno una boccata d’ossigeno per i più deboli, che solo di recente hanno potuto usufruire di 400mila euro stanziati dalla Regione e arrivati in ritardo, tanto da provocare la reazione di Vittorino Facciolla, consigliere regionale ed ex assessore alla Politiche sociali della Giunta Frattura.

E oggi (9 settembre) lo stesso segretario nonchè esponente rivendica: “Grazie al Partito democratico, alla regione Molise arriveranno altri 800 mila euro per le le persone con disabilità gravissima e per le loro famiglie”. Poi sollecita il capo della Giunta regionale: “Cosa sta facendo il presidente Toma? Forse non sa ancora che può avere a disposizione anche questa maggiore somma per andare incontro al fabbisogno e garantire ulteriori servizi alle persone più fragili della nostra società. Ma un consiglio glielo diamo: con questi ulteriori 800mila euro può addirittura far arrivare gli aiuti alle tante persone inserite nella graduatoria SVAMA, (riservata a chi ha disabilità gravissime) anche a chi fino ad oggi non aveva il punteggio sufficiente per raggiungere la soglia minima necessaria ad accedere ai servizi che gli spettano di diritto”.

Non solo. Facciolla propone di salvare il centro diurno per disabili di Isernia, che rischia la chiusura anche se svolge un ruolo fondamentale: “In questi giorni si sta discutendo del rischio di chiusura del centro Afasev, luogo che accoglie con il progetto ‘Dopo di noi’, persone disabili senza genitori o parenti prossimi che possano assisterli. Bene, una parte degli 800mila euro in arrivo alla Regione Molise potrebbero servire a dare continuità anche ai servizi offerti dall’Afasev, servizi essenziali affinché nessuno resti solo”.