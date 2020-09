Ci sono 4 positivi in più in Molise da ieri e un ‘malato’ in meno perché guarito. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Asrem oggi, 3 settembre. I nuovi positivi sono a Montenero di Bisaccia (un paio), uno rispettivamente a Bojano e a Carovilli, mentre a Campolieto uno dei 4 immigrati tunisini del centro di accoglienza temporaneo è guarito.

Ancora casi di importazione, dall’estero o da altre regioni italiane. In particolare i due contagi di Montenero (paese del Basso Molise che da settimane era Covid-free) sono rientrati dal vicino Abruzzo. Il positivo di Carovilli (in provincia di Isernia) è arrivato invece da Roma (il Lazio è una delle regioni che sta avendo un numero cospicuo di nuovi contagi) mentre a Bojano il soggetto risultato positivo al tampone dell’Azienda sanitaria è tornato in Molise dalla Repubblica Dominicana.

Dei casi attualmente positivi, solo 3 (dei 78 totali) sono ricoverati. Tutti gli altri sono in isolamento presso il proprio domicilio perchè asintomatici o paucisintomatici.

197 i test analizzati nelle ultime 24 ore, circa 1 su 4 ha dato esito positivo. Ma il trend di contagi nel nostro Paese è in aumento, sebbene il Molise sia in coda alle regioni italiane che più stanno vedendo aumentare i casi di nuovo coronavirus.

Oggi in Italia si sono registrati 1397 casi, più di ieri che erano stati 1326 e con circa 10mila tamponi in più. 10 le vittime (ieri 6) e sono aumentati i ricoveri (+68 in un giorno, di cui +11 in Terapia intensiva). A certificare la curva in risalita dei contagi il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe riferito al periodo 26 agosto-1 settembre. Rispetto ai sette giorni precedenti, si evidenzia un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015, ben 2.477 in più). Crescita ancor più accentuata (+52,2%) del numero delle persone attualmente positive: in una settimana +7.040 (+4.625 nella precedente). Salgono e di parecchio anche i ricoverati con sintomi (+30%), aumentati addirittura del 62% quelli in terapia intensiva (107 in tutto). I decessi sono stati il 15% in più (arrivati a quota 46). Contemporaneamente però sono cresciuti anche i casi testati 86.515 (+28%) e i tamponi effettuati 116.184 (+24%).

“In questa settimana si consolida il trend in aumento delle ospedalizzazioni e si impenna quello dei pazienti in terapia intensiva– ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe -. Si tratta di segnali di ripresa dell’epidemia nel nostro Paese, sia in termini epidemiologici che di manifestazioni cliniche, proprio alla vigilia del momento cruciale della riapertura delle scuole”.

Il bollettino dell’Asrem del 3 settembre:

– 78 i casi attualmente positivi (65 nella provincia di Campobasso, 13 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 534 sono i tamponi positivi (436 nella provincia di Campobasso, 78 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 33340 i tamponi eseguiti di cui 31543 negativi. 1255 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 75 i pazienti in isolamento domiciliare (75) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 433 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (355 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 126 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 42 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTENERO DI B. 2 -FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1