305 tamponi, nessun nuovo positivo. Stabili i numeri del Covid in Molise

Settembre inizia per il verso giusto sul fronte Covid in Molise. Nessun positivo è emerso dall’analisi degli ultimi 305 tamponi che l’Asrem ha effettuato. Dopo i 3 nuovi casi – tutti di Campobasso – di ieri, oggi non si registra alcun caso di infezione nella nostra regione.

Restano stabili i numeri: 3 i ricoverati in Malattie Infettive, 70 isolati a domicilio perché asintomatici o paucisintomatici, per un totale di 73 casi attualmente positivi. Fermi, ancora, a 432 (dei 528 totali) i guariti ufficiali dacchè è iniziata l’epidemia in regione

Oggi in Italia si sono registrati 978 casi (ieri erano 996) e con un numero di test superiore alle 20mila unità rispetto alle 24 ore precedenti. Sono però 8 i morti e i ricoveri in terapia intensiva sono in aumento.

Il bollettino dell’Asrem del 1 settembre:

– 73 i casi attualmente positivi (61 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 528 sono i tamponi positivi (431 nella provincia di Campobasso, 77 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 32812 i tamponi eseguiti di cui 31041 negativi. 1235 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 70 i pazienti in isolamento domiciliare (70) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 123 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 41 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1