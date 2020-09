30 settembre – In Molise 1 positivo su 243 tamponi. 6 i guariti

Solo un nuovo caso di positività al Sars-CoV-2 oggi in Molise, precisamente a Bojano. Dei 243 tamponi processati nelle ultime 24 ore solo uno ha dato responso positivo. E si segnala anche che oggi sono state giudicate ufficialmente guarite ben sei persone. Quattro di questo hanno residenza a Campobasso, una a Macchiagodena e una infine a Bojano.

E’ proprio nel centro matesino che da ieri si registra un nuovo focolaio, in un centro di accoglienza per migranti. Dopo i due casi emersi ieri, ecco che oggi ne è venuto fuori un altro. Si tratta fortunatamente di una persona asintomatica che non ha bisogno di cure ospedaliere.

In ospedale, ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, rimangono dunque in 4.

Oggi in Italia si sono registrati 1851 nuovi casi (ieri erano stati 1648) e 19 decessi (24 ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 105.564 tamponi, circa 15mila in più rispetto al giorno precedente quando erano stati 90mila. Aumentate di.9.unità i ricoveri nelle terapie intensive e 71 in più quelli ordinari.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 30 SETTEMBRE

– 140 i casi attualmente positivi (111 nella provincia di Campobasso, 22 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 656 sono i tamponi positivi (539 nella provincia di Campobasso, 95 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 41971 i tamponi eseguiti di cui 39840 negativi. 1470 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso, 0 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 136 i pazienti in isolamento domiciliare (112) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (6) e (18) nella casa di riposo di Portocannone

– 492 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (406 della provincia di Campobasso, 68 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 24 i pazienti deceduti con Coronavirus (17 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 250 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 36 – TERMOLI 13 – CAMPOMARINO 10 – VENAFRO 8 – PORTOCANNONE 8 – FERRAZZANO 7 – LARINO 8 – SAN MARTINO IN P. 5 – BOJANO 3 – SANT’AGAPITO 3 – GUGLIONESI 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MONTAQUILA 2 – TORO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – ISERNIA 1– ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – BOJANO 1 – CAMPODIPIETRA 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 – GAMBATESA 1 – RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1