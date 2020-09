Ci sono 7 nuovi contagi quest’oggi 26 settembre in Molise, nella giornata che ha già fatto registrare il 24esimo decesso dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione, vale a dire un 85enne di Campomarino contagiato dopo il suo ingresso nella casa di riposo di Portocannone e ricoverato da una settimana al Cardarelli.

I 7 nuovi positivi arrivano in gran parte dal cluster Villa Adriatica di Portocannone: 3 a Campomarino, 1 a San Martino in Pensilis e uno proprio a Portocannone. Gli altri due sono localizzati a Venafro e a Toro, quest’ultimo da focolaio noto. In totale sono invece 511 i tamponi analizzati.

Purtroppo quindi non è ancora completamente in controllo il cluster emerso da circa una settimana in Basso Molise. Ben cinque le positività odierne relative a contatti delle persone già risultate positive nei giorni scorsi. Sono invece negativi i tamponi nella scuola media Magliano, dove era stata trovata positiva una 12enne. La scuola riaprirà quindi lunedì 28 settembre.

Non rientra nel conteggio dell’Asrem il positivo nel Distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano poiché il pompiere risiede in Campania.

Nella giornata di oggi non si registrano, stando al bollettino odierno dell’Asrem, nuove guarigioni.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute in Italia sono 1.869 i casi registrati oggi, contro i 1.912 di ieri, su 104.387 tamponi (circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 17 (ieri 20), per un totale di 35.818 vittime. I guariti nelle 24 ore sono 977 (mentre erano 954 ieri), e sono in tutto 223.693.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 26 SETTEMBRE

– 147 i casi attualmente positivi (118 nella provincia di Campobasso, 22 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 644 sono i tamponi positivi (529 nella provincia di Campobasso, 93 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 40769 i tamponi eseguiti di cui 38671 negativi. 1449 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 2 in Malattie Infettive (1 della provincia di Campobasso, 0 di quella di Isernia, 1 di altre regioni) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 144 i pazienti in isolamento domiciliare (117) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (6) e (21) nella casa di riposo di Portocannone

– 473 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (389 della provincia di Campobasso, 66 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 24 i pazienti deceduti con Coronavirus (17 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 232 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise secondo i dati Asrem

CAMPOBASSO 39 – TERMOLI 14 – CAMPOMARINO 11 – VENAFRO 8 – PORTOCANNONE 8 – FERRAZZANO 7 – LARINO 7 – SAN MARTINO IN P. 5 – GAMBATESA 3 – SANT’AGAPITO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – GUGLIONESI 3 –FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MONTAQUILA 2 – TORO 2 – ISERNIA 1 – CAMPOLIETO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – BOJANO 1 – CAMPODIPIETRA 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1