248 i test sierologici effettuati sui giovani e di questi nessuno ha dato esito positivo. Dopo il successo del capoluogo, che ha visto un’adesione di massa, anche a Isernia ha avuto un più che discreto successo l’iniziativa ‘Movida Covid Free’. Giovani e giovanissimi in fila, non per un drink ma per sottoporsi, dimostrando un grande senso di responsabilità, all’esame rapido per sapere se sono venuti in contatto col virus.

Uno screening importante, voluto dall’Azienda sanitaria regionale, per capire quanto può essere diffuso il coronavirus fra i giovani, che da asintomatici potrebbero essere portatori di virus senza saperlo. Un esame rapido e indicativo della presenza di anticorpi al Sars-Cov-2.

Circa una settimana fa erano stati ben 432 i giovani dai 18 ai 35 anni che si erano volontariamente sottoposti al test sierologico gratuito in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. Tra questi solo due avevano dato responso positivo, motivo per cui ai ragazzi in questione è stato prescritto – la mattina seguente – il tampone per appurare l’eventuale infezione da Sars-Cov-2. La percentuale di Isernia di positivi sul numero di test è dunque finanche più positiva di quella del capoluogo.

Nel capoluogo pentro l’adesione di ragazzi e ragazze ieri sera 26 settembre (in piazza Celestino V) è stata altrettanto positiva, sebbene con numeri inferiori di quelli del centro maggiore della regione.

Sabato prossimo, 3 ottobre, l’iniziativa voluta dall’Asrem per effettuare uno screening sui soggetti più giovani verrà replicata (ultima data in programma) a Termoli, in piazza Vittorio Veneto. L’appuntamento è, come sempre, dalle 19 alle 23.