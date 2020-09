Dopo una giornata di tregua, purtroppo anche in Molise si registra un nuovo aumento dei casi di coronavirus. Sono 2 le nuove positività emerse a fronte di 260 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

I due nuovi contagi sono entrambi localizzati a Campobasso. Nel primo caso si tratta di un paziente la cui figlia era già risultata positiva al coronavirus.

Nel secondo caso è invece una persona che aveva manifestato i primi sintomi della malattia del Covid-19, vale a dire che era paucisintomatica. Così il suo medico di base ha chiesto all’Asrem che venisse effettuato il test rinofaringeo, il quale ha dato esito positivo. Attualmente non si conosce l’origine del contagio per questa persona e l’Asrem sta indagando per cercare di capire come possa aver contratto il virus.

Salgono quindi a 77 i casi di attualmente positivi in Molise, dato che oggi non è stata riscontrata alcuna guarigione. Stabile anche la cifra dei ricoveri, fermi a tre e tutti in Malattie Infettive.

Il dato nazionale invece continua a non essere affatto rassicurante. Infatti con oltre 5mila tamponi in meno rispetto a ieri (107mila in tutto oggi), sono state 1695 le positività emerse. In crescita il numero dei decessi che ha toccato quota 16.

Il bollettino dell’Asrem del 5 settembre:

– 77 i casi attualmente positivi (64 nella provincia di Campobasso, 13 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 536 sono i tamponi positivi (436 nella provincia di Campobasso, 78 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 33934 i tamponi eseguiti di cui 32125 negativi. 1265 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 74 i pazienti in isolamento domiciliare (74) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 436 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (358 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 116 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 41 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTENERO DI B. 2 -FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1