17 settembre – In Molise 3 positivi ma è record di tamponi (499). Tre i guariti

Quasi 500 tamponi in 24 ore, un record per l’azienda sanitaria molisana. Il bilancio che vien fuori è di 3 nuovi positivi e 3 guariti. Stabili invece i ricoveri ospedalieri, fermi a 4 (di cui 1 solo in Terapia Intensiva).

Nello specifico i nuovi casi di infezione al Sars-Cov-2 si registrano in tre diversi comuni: uno è il capoluogo, uno è a Larino e infine uno è residente a Campomarino, sebbene ospitato in una casa alloggio di Portocannone. Nei primi due casi invece si tratta di un caso di importazione: la persona di Larino è rientrata dalla Francia (Paese che ha un elevatissimo numero di positivi) mentre quella di Campobasso è rientrata dalla Romania.

I tre guariti invece sono tutti di Campobasso, e tutti e tre appartenevano al cosiddetto ‘cluster Grecia’. Nel capoluogo molisano dunque restano 42 i casi attualmente positivi dei 102 complessivi in regione.

Oggi in Italia si sono registrati 1585 nuovi casi (ieri erano stati 1452) e 13 decessi (ieri 12). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 101773 tamponi (ieri 100607). Aumentate di 5 unità le terapie intensive (ieri +6).

Questa la situazione ad oggi in Molise.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 17 SETTEMBRE

– 102 i casi attualmente positivi (80 nella provincia di Campobasso, 20 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 581 sono i tamponi positivi (473 nella provincia di Campobasso, 88 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 37522 i tamponi eseguiti di cui 35544 negativi. 1390 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (2 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 98 i pazienti in isolamento domiciliare (96) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (2)

– 456 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (375 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 141 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 42 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 7 – VENAFRO 6 – ISERNIA 5 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOLIETO 3 – GAMBATESA 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – SANT’AGAPITO 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CAMPOMARINO 1 – LARINO 1

Seguono aggiornamenti