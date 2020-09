14 settembre – In Molise un nuovo positivo e due ricoveri in Malattie Infettive

C’è un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 in Molise da oggi. Si tratta di una persona di Venafro che, per via delle condizioni cliniche, è stata anche ricoverata nel reparto di Malattie Infettive. C’è anche un’altra brutta notizia: un positivo residente a Montenero di Bisaccia si è aggravato e anche per questa persona è stato disposto il ricovero in ospedale.

A Venafro nei giorni scorsi erano emersi due casi di positività al nuovo coronavirus e tra questi anche un’insegnante, motivo per il quale il sindaco Alfredo Ricci ha disposto la sospensione dell’attività didattica di due plessi scolastici, fino al 16 settembre. Entro domani dovrebbero infatti essere noti i risultati dei tamponi su 23 insegnanti che sono stati in contatto nei giorni scorsi con la persona risultata poi positiva.

I ricoveri ‘molisani’ salgono dunque a 6 in poche ore (ieri erano 4). Di questi 5 sono in Malattie Infettive e uno in Terapia intensiva.

Oggi in Italia si sono registrati 1008 nuovi casi (ieri erano stati 1458) e 14 decessi (ieri 7, la metà). Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 45.300 tamponi (ieri quasi 27mila in più). Aumentate di 10 unità le terapie intensive (ieri +5) e di 80 i ricoveri ordinari (ieri +91).

IL BOLLETTINO ASREM DEL 14 SETTEMBRE

– 98 i casi attualmente positivi (82 nella provincia di Campobasso, 15 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 570 sono i tamponi positivi (467 nella provincia di Campobasso, 83 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 36565 i tamponi eseguiti di cui 34607 negativi. 1379 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 6 ricoverati: 5 in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 92 i pazienti in isolamento domiciliare (91) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 449 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (368 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 144 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 46 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 6 – ISERNIA 5 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – GAMBATESA 3 – VENAFRO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1