Ancora 4 casi di positività (come ieri) al nuovo coronavirus in Molise. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’azienda sanitaria regionale che su 225 tamponi processati nelle ultime 24 ore ha appurato 4 nuovi contagi cui si somma però un guarito.

Due positivi sono a Termoli, cittadina che al momento contava 4 casi che ora invece salgono a 6. L’Asrem sta verificando l’origine del contagio. Gli altri due positivi sono uno a Venafro e uno a Mirabello Sannitico, cittadine dove nelle ultime ore (ieri) erano emersi nuovi casi. I contagi di oggi sono giustappunto contatti di positivi. La persona guarita è invece di Campobasso, città che conta il maggior numero di casi in regione.

Una settimana fa in Molise (domenica 6 settembre) gli attualmente positivi erano esattamente 10 in meno di quelli odierni e tra i ricoverati c’erano 3 persone in Malattie Infettive mentre oggi (precisamente da ieri) c’è un posto letto occupato in Terapia Intensiva per Covid-19. In una settimana i tamponi positivi in più sono stati 23 (per una media di 7 al giorno) in più e i guariti 13. In totale in 7 giorni sono stati processati circa 2220 tamponi, per una media di circa 317 al dì.

Oggi in Italia si sono registrati 1458 nuovi casi (ieri erano stati 1501) e 7 decessi (ieri 6). Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 72mila tamponi (ieri circa 20mila in più). Aumentate di 5 unità le terapie intensive (ieri +7) e di 91 i ricoveri ordinari.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 13 SETTEMBRE

– 97 i casi attualmente positivi (82 nella provincia di Campobasso, 14 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 569 sono i tamponi positivi (467 nella provincia di Campobasso, 82 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 36332 i tamponi eseguiti di cui 34381 negativi. 1373 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e 0 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 93 i pazienti in isolamento domiciliare (92) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 449 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (368 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 141 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 45 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 6 – ISERNIA 5 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – GAMBATESA 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – VENAFRO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1