C’è una brutta notizia a segnare la giornata del 12 settembre per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus in Molise. Infatti c’è un paziente di Mirabello Sannitico ricoverato in Terapia Intensiva. Si tratta di un contagio che non ha nulla a che vedere con il positivo emerso nella scuola calcio del paese pochi giorni fa. L’Asrem sta indagando per capire l’origine del contagio.

Tre mesi esatti sono trascorsi da quando la Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso aveva fatto registrare l’ultima dimissione di un paziente che aveva contratto il nuovo coronavirus. Da quel 12 giugno a oggi nessuno era più dovuto ricorrere alla Rianimazione a causa del covid-19 in Molise.

Oltre al paziente in Terapia Intensiva si registrano oggi altri tre positivi: 2 di Campobasso rientrati dalla Sardegna e 1 di Venafro, che ha fatto il test su richiesta del proprio medico curante. Quindi oggi 4 nuovi positivi a fronte di 332 tamponi effettuati.

In Italia 1501 casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 6, mentre 756 persone sono state dichiarate guarite. Inoltre è di 92.706 il numero dei tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Aumentate di 7 unità le terapie intensive (ieri +11) ma di 102 i ricoveri ordinari.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 12 SETTEMBRE

– 95 i casi attualmente positivi (81 nella provincia di Campobasso, 13 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 566 sono i tamponi positivi (462 nella provincia di Campobasso, 80 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 36107 i tamponi eseguiti di cui 34160 negativi. 1373 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 91 i pazienti in isolamento domiciliare (90) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 448 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (367 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 142 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 47 – FERRAZZANO 7 – ISERNIA 5 – TERMOLI 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – CAMPOLIETO 3 – GAMBATESA 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – MIRABELLO SANNITICO 1 – VENAFRO 1