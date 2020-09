10 settembre – In Molise 4 positivi su 384 tamponi. Guariscono in 10

Un bollettino sul coronavirus ‘nutrito’ quello di oggi in Molise. Su 394 tamponi sono emersi sì quattro nuovi casi ma anche dieci guariti. Rimangono dunque 89 i casi attualmente positivi e di questi solo 4 sono ricoverati presso il nosocomio del capoluogo. Gli altri sono isolati presso il proprio domicilio.

I nuovi casi di contagio si riferiscono a due persone di Gambatesa, di cui è nota l’origine del contagio. Ancora, è risultata positiva una persona di Campobasso, anche quest’ultima proveniente da un cluster noto alle autorità sanitarie.

Infine un positivo è rientrato dall’estero a Colle D’Anchise, proprio come era successo il giorno prima. In quest’ultimo caso si tratta di una persona che stava effettuando il pre-ricovero all’ospedale Cardarelli. Proprio i protocolli di sicurezza hanno evitato che si verificasse una situazione potenzialmente pericolosa. Il direttore generale Asrem Oreste Florenzano fa sapere che invece “la procedura ha funzionato alla perfezione e la situazione è stata gestita in maniera egregia dentro il nosocomio”.

Ma numerosi sono altresì i guariti delle ultime 24 ore. In particolare hanno sconfitto il Covid ben 7 persone di Campobasso (di cui 6 del cluster dei Venezuelani e uno del cluster Croazia). Poi una persona di Ripalimosani (cluster Croazia), uno di Isernia (cluster Pavia) e infine uno di Termoli, appartenente al focolaio delle persone rientrate dalla Grecia.

Il consueto monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe – relativo al periodo dal 2 all’8 settembre – mostra come siano in aumento, anche se lentamente, i nuovi positivi in Italia. Nella settimana presa in considerazione i casi registrati sono stati 9964, contro i 9015 dei sette giorni precedenti. Gli attualmente positivi sono 33789 (contro 26754). Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati (1760 contro 1380) e anche di quelli in terapia intensiva (143 contro 107). Purtroppo sono aumentati anche i decessi (76 contro 46).

Oggi in Italia si sono registrati 1597 nuovi casi (ieri erano stati 1434) e 10 decessi (ieri fermi a 4). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 94.186 tamponi (ieri erano stati 95.990). Aumentate di 14 unità le terapie intensive.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 10 SETTEMBRE:

– 89 i casi attualmente positivi (76 nella provincia di Campobasso, 13 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 559 sono i tamponi positivi (459 nella provincia di Campobasso, 80 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 35541 i tamponi eseguiti di cui 33672negativi. 1302 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 85 i pazienti in isolamento domiciliare (85) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (4)

– 447 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (358 della provincia di Campobasso, 61 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 141 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 43 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 5 – ISERNIA 5 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – GAMBATESA 3 – CAMPOLIETO 3 – COLLE D’ANCHISE 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTENERO DI B. 2 – MONTAQUILA 2– MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CAROVILLI 1 – CAMPODIPIETRA 1 –SANT’AGAPITO 1 – VINCHIATURO 1