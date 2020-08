Le previsioni in Molise

SABATO 29 Un fine settimana all’insegna del tempo bello e per lo più soleggiato senza escludere qualche temporale in particolare nel primo pomeriggio su Isernia. Ma a segnare il weekend appena iniziato saranno soprattutto le temperature che arriveranno anche a 40 gradi sulla costa adriatica e in basso Molise dove farà davvero molto caldo a causa di un netto rinforzo dei venti di Scirocco che stanno avvolgendo l’Italia meridionale spaccandola da quella settentrionale dove nelle stesse ore è in corso un assaggio d’autunno piuttosto marcato.

DOMENICA 30 Anche per questa domenica avremo un quadro meteorologico piuttosto stabile: un lieve rafforzamento delle nuvolosità dal pomeriggio non riuscirà a intaccare i termometri che continueranno a salire ancora. Il rischio pioggia solamente su Isernia, altrove, invece, velature sparse o cieli molto nuvolosi. Ma senza pericolo di pioggia.

LUNEDI’ 31 Si parte con nuvole e tanta pioggia: al mattino la prima ad essere colpita sarà la provincia di Isernia, nel pomeriggio acquazzoni e rovesci sparsi, molti di debole intensità, sull’intero Molise fino alla sera quando tornerà il sereno. La nota dolente della giornata sarà il forte calo delle temperature: perderemo più di dieci gradi dopo aver avuto un weekend davvero bollente.