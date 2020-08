C’è un nuovo positivo: è un tunisino accolto nel centro di accoglienza di Isernia ‘Il Geco’. Si può parlare dunque di un nuovo focolaio, dopo che per 5 giorni il Molise non ha fatto registrare alcun nuovo caso di positività alla Sars-CoV-2.

Salgono dunque a 480 i tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione. E tra questi salgono a 3 dunque i migranti, arrivati lo scorso 31 luglio da Lampedusa ed allocati in tre diversi centri di accoglienza: a Campomarino, Campolieto ed Isernia. Il giorno dopo il loro arrivo l’Asrem aveva appurato la positività di due di questi, destinati al centro di Campolieto. Oggi, 11 giorni dopo, ecco che si ha notizia di un nuovo caso di positività al nuovo coronavirus.

Tra ieri e oggi i tamponi processati sono stati 116: tutti negativi, appunto, tranne uno. Il Direttore Generale della Asrem rende noto che a partire da domani, 13 agosto, tutti i migranti accolti – arrivati in 171, attualmente in numero inferiore perchè alcuni si sono allontanati e non sono stati rintracciati – verranno nuovamente sottoposti al test molecolare.

Proprio oggi il centro di accoglienza del capoluogo pentro era finito nelle cronache per via della ‘fuga’ di sei migranti – tra i 43 – accolti. 3 di questi erano stati prontamente rintracciati dalla Polizia, non così per gli altri 3.

Il bollettino dell’Asrem del 12 agosto:

– 30 i casi attualmente positivi (25 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 480 sono i tamponi positivi (392 nella provincia di Campobasso, 68 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 28381 i tamponi eseguiti di cui 26723 negativi. 1178 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 30 i pazienti in isolamento domiciliare (30) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 427 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (351 della provincia di Campobasso, 58 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 570 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (311 Bojano, 107 Larino e 152 Venafro)

– 48 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 21 – ISERNIA 5 – CAMPOLIETO 2 – URURI 1 – BOJANO 1

Oggi in Italia si sono registrati 481 casi (ieri 412) e 10 decessi (ieri 6).